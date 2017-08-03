На Житомирщині під час ДТП постраждав літній велосипедист

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 17:15 у с. Заріччя поблизу автозаправної станції. Поліцією розпочато досудове розслідування.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

За попередньою інформацією водій автомобіля «Chery QQ», 67-річна жителька м. Овруча, скоїла зіткнення з велосипедом під керуванням 61-річного жителя району, який рухався у попутному напрямку.

У результаті ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його було доставлено до Овруцької районної лікарні.

Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування причин та обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області