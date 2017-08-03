В Одесі на Куликовому полі знайшли тіло людини з ознаками насильницької смерті
В Одесі на Куликовому полі знайшли тіло людини з ознаками насильницької смерті
На спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на Куликовому полі знайдено тіло померлого чоловіка.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції в м. Одесі. З метою з’ясування усіх обставин події тіло направлено на проведення судово-медичних експертиз.
Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Перевірка триває.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області