В Одесі на Куликовому полі знайшли тіло людини з ознаками насильницької смерті

В Одесі на Куликовому полі знайшли тіло людини з ознаками насильницької смерті

14:00 03.08.2017
В Одесі на Куликовому полі знайшли тіло людини з ознаками насильницької смерті

На спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на Куликовому полі знайдено тіло померлого чоловіка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції в м. Одесі. З метою з’ясування усіх обставин події тіло направлено на проведення судово-медичних експертиз.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Перевірка триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.