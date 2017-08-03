На Херсонщині поліцейські затримали з метамфетаміном неповнолітню дівчину

У Нововоронцовське відділення поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів. Люди розповіли, що поблизу автостанції неповнолітня дівчина вживає алкогольні напої та поводиться дивно. На місце прибули працівники поліції.

Оперативники встановили, що дівчині 17 років і вона місцева жителька. Під час поверхневого огляду її особистих речей поліцейські виявили згорнуту грошову купюру, всередині якої знаходився згорток фольги з речовиною, схожою на метамфетамін. Поліцейські викликали батьків дівчини. Вона пояснила, що наркотиком її пригостив знайомий.

Вилучена речовина направлена на дослідження. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту".

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області