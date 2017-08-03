На Дніпропетровщині вітчима підозрюють у звірячому вбивстві пасинка

На Дніпропетровщині вітчима підозрюють у звірячому вбивстві пасинка

22:00 03.08.2017
На Дніпропетровщині вітчима підозрюють у звірячому вбивстві пасинка

Жовтоводською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно 49-річного громадянина за вбивство пасинка (ч.1 ст.115 КК України).

Подія сталася у липні 2017 року в смт. Вишневе П’ятихатського району. Під час сімейної сварки на побутовому ґрунті чоловік наніс 28-річному пасинку численні удари кухонним ножем та сокирою по різних частинах тіла.

Від одержаних травм потерпілий помер. Наразі чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

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