На Дніпропетровщині вітчима підозрюють у звірячому вбивстві пасинка

Жовтоводською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно 49-річного громадянина за вбивство пасинка (ч.1 ст.115 КК України).

Подія сталася у липні 2017 року в смт. Вишневе П’ятихатського району. Під час сімейної сварки на побутовому ґрунті чоловік наніс 28-річному пасинку численні удари кухонним ножем та сокирою по різних частинах тіла.

Від одержаних травм потерпілий помер. Наразі чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області