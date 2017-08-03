В Івано-Франківську прокуратура вилучила у групи осіб арсенал зброї
В Івано-Франківську прокуратура вилучила у групи осіб арсенал зброї
Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської слідчі поліції з співробітниками СБУ провели обшуки в рамках кримінального провадження за фактом незаконного зберігання та придбання зброї і боєприпасів.
В ході обшуків в м. Івано-Франківську виявлено групу осіб, які зберігали арсенал зброї та бойових припасів.
Наразі слідчі дії тривають, вирішується питання про оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу.
Розслідування проводиться за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області