У Києві СБУ затримала адміністратора сепаратистських груп у соцмережах

Власника та адміністратора кількох антиукраїнських спільнот у соціальних мережах затримала у Києві Служба безпеки України.

Виконуючи завдання своїх кураторів, т.зв. прес-секретар та активний учасник антиукраїнської сепаратистської організації створив розгалужену мережу веб-ресурсів та спільнот в соціальних мережах, які використовував для закликів до захоплення державної влади, поширення антиукраїнських матеріалів, підтримки військової агресії РФ проти України, просування ідей створення т.зв. «новоросії».

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника оперативники спецслужби вилучили комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ