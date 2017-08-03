У Кривому Розі пожежні врятували 57-річного чоловіка від вірної смерті

О 16:50 на номер Cлужби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Соборності. За вказаною адресою направлено рятувальників 11 державної пожежно-рятувальної частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

На місці встановлено, що пожежа виникла в однокімнатній квартирі на 2-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку. В ході гасіння пожежі вогнеборцями із задимленого середовища врятовано мешканця квартири – чоловіка 1960 року народження. Постраждалого ланкою газодимозахисної служби винесено із задимленої квартири по сходовій клітині на свіже повітря та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловіку надано першу медичну допомогу та госпіталізовано до лікарні.

О 17:30 пожежу ліквідовано.

Всього на гасіння пожежі залучалось дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу 11 державної пожежно-рятувальної частини.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області