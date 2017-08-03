На Донеччині під час пожежі трагічно загинула літня людина

О 15:00 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Миргородській у м. Маріуполь Донецької області. За вказаною адресою були спрямовані чергові підрозділи 3-го Державного пожежно-рятувального загону.

По прибуттю рятувальники з’ясували, що пожежа відбувається в житловому будинку та прибудованих спорудах на приватному подвір’ї. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі на подвір’ї рятувальники виявили обгоріле тіло загиблого чоловіка, 1943 року народження.

Пожежа була локалізована о 16:06 та остаточно ліквідована о 16:56.

Вогнем знищено покрівля житлового будинку на площі 120 кв. м, перекриття гаражу на площі 30 кв. м, 5 віконних та 9 дверних блоків, речі та меблі колишнього використання.

На гасіння пожежі залучалось 17 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Причина займання наразі встановлюється фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області