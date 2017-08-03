Справу вбивства працівника виправної колонії переглянуть, - прокуратура

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ задовольнив касаційну скаргу прокуратури Рівненської області і повернув на новий розгляд у суд апеляційної інстанції кримінальне провадження за фактом вчинення працівником Городищенської виправної колонії умисного вбивства.

Нагадаємо, під час несення служби 3.08.2013 молодший інспектору відділу охорони Городищенської виправної колонії, що у Рівненській області, на грунті раптово виниклих неприязних відносин, вистрілив із табельної зброї у свого колегу – старшого прапорщика, який від отриманої травми помер.

Рівненським районним судом з урахуванням позиції державного обвинувача у вересні 2014 року працівника колонії визнано винним у вчиненні злочину, що передбачений ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 10 років.

Однак, у подальшому за результатами розгляду скарги засудженого Апеляційний суд Рівненської області змінив попередній вирок суду: перекваліфікував дії чоловіка та засудив його за умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання (ст.116 КК України), до позбавлення волі на строк 5 років. У строк призначеного покарання було зараховано термін попереднього ув’язнення з розрахунку 1 день за 2 дні позбавлення волі, тому в зв’язку із відбуттям покарання засудженого звільнено з-під варти у залі судового засідання.

Прокуратура Рівненської області, не погоджуючись із таким рішенням суду, оскаржила його в касаційному порядку та довела, що у справі не знайшли об’єктивного підтвердження ті обставини, що засудженому було завдано тяжкої образи чи інших дій, які б розцінювались як протиправна чи аморальна поведінка, внаслідок чого міг виникнути стан сильного душевного хвилювання, а відтак апеляційним судом неправильно застосовано норми кримінального та кримінального процесуального законодавства.

Дослідивши дані обставини та доводи прокуратури, її касаційну скаргу Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ задовільнив у повному обсязі. А відтак постановлено скасувати незаконне рішення суду апеляційної інстанції і призначити новий розгляд кримінального провадження цим же судом.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області