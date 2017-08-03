На Київщині засуджено нелюда, який вбив подружжя за мобільний телефон

На Київщині засуджено нелюда, який вбив подружжя за мобільний телефон

15:40 03.08.2017
На Київщині засуджено нелюда, який вбив подружжя за мобільний телефон

Установлено, що раніше судимий чоловік, за попередньою змовою із товаришем, проник до одного з будинків у Переяслав-Хмельницькому районі з метою особистої наживи. 

Побачивши в помешканні двох господарів похилого віку зловмисники почали наносити їм численні тілесні ушкодження різними предметами. Від завданних колото-різаних ран тулуба та голови пенсіонери померли. Після цього чоловіки забрали мобільний телефон потерпілих та 200 грн. 

Затримали зловмисника через декілька днів, коли останній вже втік далеко за межі Київської області. Під час проведення обшуку помешкання злочинця було вилучено одяг, який містив сліди злочину. 

Дії чоловіка кваліфіковано за п.п. 1, 6, 12 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство при обтяжуючих обставинах) та ч.4 ст.187 КК України (розбій). 

Вироком Баришівського районного суду злочинця засуджено за сукупністю злочинів до 15 років позбавлення волі. Прокуратура принципово не погодилась із вказаним рішенням суду, вважаючи призначене покарання занадто м’яким та подала апеляційну скаргу. 

Завдяки непохитній позиції прокуратури рецедивісту призначено нове покарання у виді 17 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Провадження стосовно другого підозрюваного зупинено у зв’язку із його розшуком.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області 

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