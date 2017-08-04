У Нікополі винесено вирок молодику, який чотири роки переховувався від суду

Вироком Нікопольського міськрайонного суду 22-річного юнака визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України (відкрите викрадення чужого майна, поєднане з насильством, яке є небезпечним для життя і здоров’я потерпілого, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Встановлено, що у червні 2013 року близько опівночі обвинувачений разом з приятелем, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, біля житлового будинку у Нікополі вдарили незнайомого перехожого скляною пляшкою по голові, нанесли ще декілька ударів руками та ногами по тілу, після чого заволоділи його двома мобільними телефонами та золотим ланцюжком з хрестиком на загальну суму понад 20 тис грн.

Доки один з чоловіків відбував покарання у місцях позбавлення волі, інший чотири роки переховувався від суду.

Суд погодився з позицією обвинувачення, яке підтримувалось Нікопольською місцевою прокуратурою, та оголосив молодику вирок: 4 роки позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області