На Закарпатті судитимуть членів банди, які викрали близько 16 млн. грн

Прокуратура Закарпатської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо семи закарпатців, які обґрунтовано обвинувачуються у розбої, спрямованому на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою (за ч.4 ст.187 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2016 року семеро закарпатців, попередньо детально все спланувавши та розподіливши між собою ролі, напали на автомобіль та, погрожуючи водію вогнепальною зброєю, заволоділи понад 16 млн грн готівкових коштів.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області, слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції в області спільно з управлінням карного розшуку Головного Управління Нацполіції в області здобуті беззаперечні докази щодо причетності підозрюваних до розбійного нападу.

Як результат, вже у квітні 2017 року правоохоронцями було затримано сімох підозрюваних.

Шести учасниками організованої злочинної групи обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Один з підозрюваних наразі вийшов на волю після внесення визначеної судом застави в розмірі майже 300 тис грн.

В ході проведення санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучено близько 5,7 млн грн готівкових коштів, 6 транспортних засобів та цінне рухоме майно на загальну суму близько 1,5 млн грн, на яке накладено арешт.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області