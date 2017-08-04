На Запоріжжі суд обрав запобіжний захід серійного шахрая

На Запоріжжі суд обрав запобіжний захід серійного шахрая

05:00 04.08.2017
На Запоріжжі суд обрав запобіжний захід серійного шахрая

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту обрано раніше засудженому чоловіку, який підозрюється у скоєнні 15 епізодів шахрайств.

30-річний місцевий житель пропонував послуги по встановленню вікон та дверей. Він брав передоплату, однак роботу здійснювати не збирався. Жертвами такого «сервісу» стали мешканці міста Пологи та Пологівського району.

Так, зловмисник в одному з сіл Пологівського району пообіцяв встановити пластикові вікна, взяв передоплату у сумі 600 гривень і зник. За аналогічною заявою до поліції звернулась й 74-річна мешканка міста Пологи. Лиходій під приводом заміни дверей взяв гроші в сумі 200 гривень і більше заявниця його не бачила.

В ході проведення досудового розслідування кримінальних проваджень правоохоронці дійшли висновку, що діяв один і той чоловік. Вжитими заходами розшуку співробітники карного розшуку встановили його місцезнаходження. 28 липня раніше засудженому зловмиснику обрано запобіжний захід – домашній арешт.

Лиходію вже повідомлено про підозру у скоєні 15 кримінальних правопорушень за ознаками ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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