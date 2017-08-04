Поліція Харківщини розшукує зухвалих кривдників літньої жінки

Повідомлення від 84-річної мешканки міста Балаклія надійшло до чергової частини Балаклійського відділу поліції.

Зі слів заявниці встановлено, що в період часу з 10 по 11 годину, за час її відсутності, двоє невідомих проникли до будинку шляхом віджиму металопластикового вікна. Вдома перебувала її хвора сестра. У 76-річної жінки зловмисники відібрали мобільний телефон, аби вона не мала змоги покликати на допомогу. Без погроз та використання насилля обнишпорили будинок та заволоділи грошима у сумі 70 000 гривень. Після чого зникли у невідомому напрямку.