На Львівщині електропотяг на смерть збив невідомого чоловіка

У Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що близько 00.05 у Стебнику електропоїзд під керуванням 44-річного машиніста, жителя міста Городок, здійснив наїзд на невідомого чоловіка.

Від отриманих травм він помер на місці пригоди.

Зараз правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини події. Призначено низку експертиз.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області