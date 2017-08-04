У Дніпрпі поліцейські припинили побутовий, але збройний конфлікт

У Дніпрпі поліцейські припинили побутовий, але збройний конфлікт

00:00 04.08.2017
У Дніпрпі поліцейські припинили побутовий, але збройний конфлікт

Близько 9-ї години вечора спецлінії 102 надійшов виклик про нанесення тілесних ушкоджень на вулиці Михайла Грушевського.

Коли патрульний екіпаж прибув за вказаною адресою, побачив бійку між громадянами. В одного з чоловіків в руках був предмет, схожий на мисливську рушницю. Поліцейські одразу зупинили конфлікт. До чоловіка, який тримав зброю, застосували кайданки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Як з’ясувалося, конфлікт виник між двома родинами. Словесна сварка на ґрунті особистих взаємин спочатку виникла між жінками. Потім долучилися з’ясування стосунків і чоловіки. Один із них ухопив рушницю, аби, за його словами, захистити дружину. Під час перевірки виявилося, що зброя була заряджена. Її 48-річний власник запевнив, що дозвіл на неї має.

Під час спілкування з поліцейськими одному із учасників конфлікту стало зле і він втратив свідомість.

Патрульні негайно викликали швидку допомогу та стали надавати чоловіку першу домедичну допомогу. На жаль, коли прибула швидка, лікарі констатували смерть 52-річного громадянина. Власника зброї та його дружину патрульні доставили до Шевченківського відділку поліції для подальшого з’ясування обставин події.

Рушницю з набоями вилучили у присутності свідків.

За матеріалами Патрульної поліції Дніпра

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