У Дніпрпі поліцейські припинили побутовий, але збройний конфлікт

Близько 9-ї години вечора спецлінії 102 надійшов виклик про нанесення тілесних ушкоджень на вулиці Михайла Грушевського.

Коли патрульний екіпаж прибув за вказаною адресою, побачив бійку між громадянами. В одного з чоловіків в руках був предмет, схожий на мисливську рушницю. Поліцейські одразу зупинили конфлікт. До чоловіка, який тримав зброю, застосували кайданки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Як з’ясувалося, конфлікт виник між двома родинами. Словесна сварка на ґрунті особистих взаємин спочатку виникла між жінками. Потім долучилися з’ясування стосунків і чоловіки. Один із них ухопив рушницю, аби, за його словами, захистити дружину. Під час перевірки виявилося, що зброя була заряджена. Її 48-річний власник запевнив, що дозвіл на неї має.