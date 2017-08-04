На Київщині юнаку під час сварки загнали цвях у живіт

До поліції Київщини повідомлення про нанесене тілесне ушкодження 18-річному хлопцю надійшло від його тітки тільки через два дні після події. У лікарні, куди доправили пораненого, юнак розповів, що просто впав на гострий предмет з моторолера.

Працівники Броварського відділу поліції відновили перебіг подій тієї ночі і встановили, що інцидент між двома чоловіками стався близько 3-ї години у селі Плоске, біля місцевого бару.

У той час, коли 18-річний юнак вийшов з розважального закладу, на його велосипед присів відпочити наглядно знайомий чоловік. Таке зазіхання на чуже майно дуже обурило хлопця. Обидва були добряче напідпитку, тож словесна перепалка швидко переросла у штурханину. Зненацька чолов’яга вихопив з кишені цвях і зі всієї сили завдав удар у живіт юнаку.

Під час проведених оперативних заходів поліцейські встановили особу нападника та затримали його. Ним виявився 37-річний місцевий житель, який, нажаль, має недобру славу дебошира у селі.

Потерпілому молодому чоловіку проведене хірургічне втручання, наразі його життю нічого не загрожує.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області