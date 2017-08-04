У Херсоні патрульні затримали чоловіка, який ломився до сусідів з ножем

“Сусід із ножем накинувся на нас, а потім на наших очах порізав собі руки!”, — такий виклик патрульні отримали днями, близько 17-ої години.

Патрульний екіпаж негайно вирушив за адресою. За лічені хвилини інспектори прибули на місце – до подвір’я одного з будинків на вулиці Мічуріна в селищі Молодіжному.

Там поліцейських зустрів скривавлений чоловік із ножем.

Поспілкувавшись з інспекторами патрульної поліції, громадянин заспокоївся й поклав ножа на вимогу патрульних. Поліцейські одразу ж затримали його та надали домедичну допомогу – обробили рану й наклали стерильну пов’язку.

На місце викликали швидку.



Доки їхала швидка, заявниця розповіла: “Він із ножем ломився до нашої квартири, бігав усім будинком, погрожував нам та іншим сусідам. Не розуміємо, що на нього найшло”.



За попередньою інформацією, затриманий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та нещодавно вийшов із місць позбавлення волі. 28-річного херсонця супроводили до лікарні імені Лучанського, а звідти – до Дніпровського відділення поліції.

Там його передали слідчим.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Херсона

