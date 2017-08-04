У Львові молодого чоловіка вдарили ножем під час побутової сварки

У Залізничний відділ поліції Львова звернувся 29-річний місцевий мешканець.

Чоловік повідомив, що під час сварки з приводу сміття у загальному коридорі сусід вдарив його ножем у живіт.

Потерпілий був госпіталізований з діагнозом: проникаюче ножове поранення передньої черевної стінки.

Правоохоронці встановили, що до заподіяння чоловікові тілесних ушкоджень причетний 50-річний львів’янин.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області