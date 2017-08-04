На Львівщині поліцейські вилучили ведмедицю у дресирувальника-садиста

На Львівщині поліцейські вилучили ведмедицю у дресирувальника-садиста

08:40 04.08.2017
На Львівщині поліцейські вилучили ведмедицю у дресирувальника-садиста

У Яворівський відділ поліції надійшло повідомлення від жінки, що в селищі Івано-Франкове дресирувальник жорстоко поводиться з твариною, а саме не належним чином утримує бурого ведмедя у транспортному засобі.

Правоохоронці встановили, що в селищі Івано-Франкове розмістився переїзний цирк. 55-річний дресирувальник тварин утримував ведмедицю на ім’я Крістіна у клітці-причепі. З його слів, тварину він придбав у 2001 році в місті Києві, проте при перевірці з’ясувалося, що в документах зазначено ведмедя-самця.

Тварину у дресирувальника поліцейські спільно з екологами вилучили та помістили у ведмежий притулок, що у Яворівському районі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до шести місяців арешту. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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