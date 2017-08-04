На Житомирщині чоловік спочатку обстріляв підлітків, а потім поранив людину у кафе

За наявною інформацією, затриманий уночі здійснив кілька пострілів з травматичної зброї на вулиці та в одному з кафе м. Олевська.

У результаті кульове поранення отримав 34-річний житель райцентру. Йому надано необхідну медичну допомогу, загрози життю немає. Поліцією розпочато кримінальне провадження.

Близько 1 ночі 30-річний чоловік поблизу місцевого футбольного стадіону кілька разів вистрелив у бік підлітків, що зібрались там.

За словами затриманого, його роздратував їх галас.

Потому чоловік зайшов до кафе, розташованого неподалік, і певний час знаходився у приміщенні. Однак і там у нього виник конфлікт, під час якого він застосував пристрій для відстрілу гумових куль, поранивши одного з відвідувачів.

Допоки на місце події прибули викликані поліцейські та швидка медична допомога, стрілок утік.

Однак правоохоронці встановили його особу та затримали того ж дня. Пояснити свої дії чоловік адекватно не може, посилаючись, що не пам’ятає через надмірне вжиття алкоголю.

У нього вилучено пристрій для відстрілу гумових куль та призначено його експертизу.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області