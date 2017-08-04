У Києві чоловік попросив цигарку, а отримав кілька ударів ножем

У Києві чоловік попросив цигарку, а отримав кілька ударів ножем

09:40 04.08.2017
У Києві чоловік попросив цигарку, а отримав кілька ударів ножем

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля магазину знаходиться чоловік, якого поранили ножем. На місце події виїхала слідчо-оперативна група управління.

Після надання медичної допомоги лікарі «швидкої» госпіталізували потерпілого до міської лікарні. Свідки події правоохоронцям розповіли, що відпочивали неподалік супермаркету – і їх товариш підійшов до невідомого чоловіка попросити цигарку. Між ними виник конфлікт – у результаті незнайомець почав бити ножем йому у грудну клітину, після чого втік.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців, за півгодини зловмисника знайшли і затримали. Зараз він дає покази.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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