Троє людей загинули під час ДТП в Одеській області
Троє людей загинули під час ДТП в Одеській області
У результаті зіткнення двох автомобілів двоє чоловіків загинули на місці події, а один від отриманих травм помер у лікарні. Правоохоронці проводять перевірку обставин ДТП.
Близько 11 години на 89 км. автодороги «Одеса-Рені» водій автомобіля «СМАРТ» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2109».
У результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва водії загинули на місці. Пасажира автомобіля «ВАЗ-2109», 43-річного жителя Саратського району з тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні, де він помер.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває слідство та встановлюються всі обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Одеській області