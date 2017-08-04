Троє людей загинули під час ДТП в Одеській області

Троє людей загинули під час ДТП в Одеській області

10:00 04.08.2017
Троє людей загинули під час ДТП в Одеській області

У результаті зіткнення двох автомобілів двоє чоловіків загинули на місці події, а один від отриманих травм помер у лікарні. Правоохоронці проводять перевірку обставин ДТП.

Близько 11 години на 89 км. автодороги «Одеса-Рені» водій автомобіля «СМАРТ» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2109».

У результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва водії загинули на місці. Пасажира автомобіля «ВАЗ-2109», 43-річного жителя Саратського району з тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні, де він помер.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває слідство та встановлюються всі обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Одеській області

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