В Одесі патрульні затримали чоловіка, який перебуває в розшуку

В Одесі патрульні затримали чоловіка, який перебуває в розшуку

18:30 04.08.2017
В Одесі патрульні затримали чоловіка, який перебуває в розшуку

При профілактичному відпрацюванні Київського району міста, правоохоронці зупинили автомобіль BMW, який рухався з порушеннями дорожніх правил.

При перевірці відповідної документації у водія, поліцейські з’ясували, що 25-річний чоловік розшукується Київським відділом поліції міста Одеси за підозрою у порушенні статті 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Підозрюваного затримали та доставили до відділку поліції для подальшого з’ясування усіх обставин.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Одеси

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