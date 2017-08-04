В Одесі патрульні затримали чоловіка, який перебуває в розшуку
В Одесі патрульні затримали чоловіка, який перебуває в розшуку
При профілактичному відпрацюванні Київського району міста, правоохоронці зупинили автомобіль BMW, який рухався з порушеннями дорожніх правил.
При перевірці відповідної документації у водія, поліцейські з’ясували, що 25-річний чоловік розшукується Київським відділом поліції міста Одеси за підозрою у порушенні статті 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
Підозрюваного затримали та доставили до відділку поліції для подальшого з’ясування усіх обставин.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Одеси