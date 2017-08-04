На Харківщині молодик вліз на дах електрички і трагічно загинув

О 10:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції "Заоскілля" чоловіка вразило електричним струмом, що призвело до його смерті.

Працівниками поліції з’ясовано, що 24-річний мешканець Куп’янська заліз на дах вагону електропотягу та отримав ураження електричним струмом, з послідуючим падінням на колію.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області