На Харківщині молодик вліз на дах електрички і трагічно загинув

На Харківщині молодик вліз на дах електрички і трагічно загинув

10:20 04.08.2017
На Харківщині молодик вліз на дах електрички і трагічно загинув

О 10:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції "Заоскілля" чоловіка вразило електричним струмом, що призвело до його смерті.

Працівниками поліції з’ясовано, що 24-річний мешканець Куп’янська заліз на дах вагону електропотягу та отримав ураження електричним струмом, з послідуючим падінням на колію.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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