На Харківщині молодик вліз на дах електрички і трагічно загинув
На Харківщині молодик вліз на дах електрички і трагічно загинув
О 10:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції "Заоскілля" чоловіка вразило електричним струмом, що призвело до його смерті.
Працівниками поліції з’ясовано, що 24-річний мешканець Куп’янська заліз на дах вагону електропотягу та отримав ураження електричним струмом, з послідуючим падінням на колію.
Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.
Проводиться подальша перевірка.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області