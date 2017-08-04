Поліція Чернігівщини розкрила низку суто жіночих злочинів

З початку цього тижня поліція Чернігівщини розкрила три злочини з тяжкими тілесними ушкодженнями, у двох випадках рани були смертельними. Усі конфлікти виникли на побутовому підґрунті. Усюди знаряддям був кухонний ніж, а агресором – жінка.

Так, 31 липня у Ріпкинському районі подружжя зі Славутича щось не поділило. Дружина схопилася за кухонний ніж та вдарила чоловіка у живіт, ушкодивши йому тонкий кишківник. Інцидент стався ввечері, а на ранок чоловік помер від зараження крові. Поліція вручила жінці повідомлення про підозру.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), за що передбачено позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

У середу, 2 серпня, про ще одну смерть поліцію повідомила раніше судима мешканка Чернігова. За її словами, до неї додому прийшов безробітний знайомий з ранами та помер. Однак, слідчо-оперативна група встановила, що насправді жінка на ґрунті раптового конфлікту сама завдала знайомому смертельних ножових поранень у грудну клітину.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство) - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.

Трохи більше пощастило чернігівцю, якого порізала співмешканка у вівторок, адже після побутової сварки та ножового поранення він вижив. Молода жінка у скоєному зізналася та дала правдиві свідчення.

Підозрювана затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області