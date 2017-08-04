На Луганщині ліквідовано канал постачання повій до Росії
На Луганщині ліквідовано канал постачання повій до Росії
Встановлено, що мешканка Луганщини вербувала на території області осіб жіночої статі з метою їх подальшої сексуальної експлуатації у Російській Федерації.
Напередодні, при здійсненні спроби переправки вищевказаних осіб до Російської Федерації, зловмисницю затримано працівниками Управління по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції України у Луганській області в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція ч. 2 ст. 149 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.
За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області