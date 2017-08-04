На Донеччині трьох бандитів судитимуть за вимагання грошей

Прокуратурою Донецької області погоджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 189 (вимагання за попередньою змовою групою осіб) КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 27 березня поточного року 43-річний мешканець м. Слов’янська та двоє його друзів 43 та 28 років, знаходячись на зупинці громадського транспорту та застосовуючи погрози фізичної розправи, вимагали від двох знайомих громадян, яких вони підозрювали у скоєнні крадіжки, грошові кошти на загальну суму 9 000 грн.

Сприйнявши погрози на свою адресу як цілком реальні, чоловіки впродовж кількох днів віддали зловмисникам 4 000 грн.

Розподіливши гроші між собою, учасники зухвалої трійці (двоє з яких - раніше судимі, а третій для залякування потерпілих використовував посвідчення представника громадської організації, зовні схоже на посвідчення працівника СБУ) продовжили вимагати від «боржників» решту грошей. Згодом їх злочинні дії були припинені правоохоронцями та за клопотанням прокуратури обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час досудове розслідування, яким повністю підтверджено вчинення чоловіками інкримінованого злочину, завершено.

Обвинуваченим загрожує до 7 років за ґратами.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області