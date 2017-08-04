На Сумщині співробітника Укртрансбезпеки судитимуть за хабарництво

Прокуратурою Сумської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно старшого державного інспектора відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений за неперешкоджання в здійсненні вантажних перевезень на території Глухівського району отримав від приватного підприємця талони на 150 л пального. Дії інспектора кваліфіковано за ч. 1 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди) КК України.

Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області