На Рівненщині чоловіка засуджено за викрадення авто та наркотрафік

Млинівський районний суд підтримав позицію Дубенської місцевої прокуратури та, розглянувши обвинувальний акт стосовно уродженця та жителя м. Радивилів Рівненської області, визнав зловмисника винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.289 та ч.2 ст.309 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, незаконне зберігання наркотичних засобів).

Доведено, що на початку жовтня 2016 року 22-річний молодик, розпиваючи спиртні напої поблизу одного з магазинів міста, нанісши декілька ударів власнику транспортного засобу, забрав у останнього ключі від автомобіля після чого поїхав даним автомобілем у невідомому напрямку. Потерпілому оцінено шкоду на суму понад 200 тисяч гривень.

Також працівниками поліції було виявлено у цієї особи особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, загальною вагою понад 8 г., який зловмисник придбав та перевозив, без мети збуту.

Згідно із вироком Млинівського районного суду за вчинення вказаних злочинів чоловіку призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі, оскільки до даного вироку приєднано невідбуту частину покарання за попереднім вироком. Це вже п’ята судимість чоловіка, починаючи з 2013 року.

Слід зазначити, що обвинувальний вирок суду ще не набрав законної сили, учасники судового провадження мають право його оскаржити в апеляційному порядку в передбачений законом термін.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області