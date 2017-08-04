На Львівщині легковик наздогнав трактор, є постраждалі

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 03 серпня о 17:10 в селі Лозино, Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Audi 80», 53-річний мешканець одного з сіл Яворівського району, скоїв зіткнення з трактором «Dongfeng DF 244D», який рухався в попутньому напрямку під керуванням 38-річного жителя цього ж району.

Внаслідок автопригоди госпіталізовано пасажирку «Audi», 50-річну жительку Яворівського району, з діагнозом: «струс головного мозку, забій м’яких тканин поперекового відділу хребта», а також 39-річного мешканця Яворівського району, який на момент ДТП перебував на причепі трактора.

У нього медики діагностували «черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки, тупу травму живота, забій кісток тазу, різану рану лівої щоки, забійну рвану рану потиличної ділянки голови».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області