У Вінниці затримали псевдополіцейських, які пограбували пенсіонера

Представившись працівниками поліції, двоє молодиків провели у будинку 65-річного вінничанина «обшук», під час якого «вилучили» два мобільних телефони, золоті прикраси та 3000 гривень.

Затримали зловмисників патруль на залізничному вокзалі, коли останні намагались виїхати з міста.

До працівників поліції за допомогою звернувся 65-річний житель обласного центру. Пенсіонер розповів, що постраждав від рук злочинців. Двоє чоловіків, представившись правоохоронцями, забрали в нього телефони, кошти та золоті прикраси. Коли він зрозумів, що чоловіки - не працівники поліції, відразу зателефонував «102».

За словами начальника Лівобережного відділення поліції Романа Андрущака, зловмисників затримали працівники патрульної поліції на залізничному вокзалі, коли вони сідали у таксі.

До вчинення злочину виявились причетні жителі Закарпатської області віком 19 та 26 років. Окрім викрадених у пенсіонера речей, правоохоронці виявили ще кілька мобільних телефонів, походження яких затриманні пояснити не змогли.



Працівники поліції перевіряють затриманих на причетність до вчинення інших злочинів на території області. Чоловіки затримані в процесуальному порядку, вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

Слідчим відділенням поліції відкрито провадження за ч.3 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з проникненням у житло). За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

