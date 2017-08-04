У Рівному чоловік побив дружину та подався на вулицю з ножем

Патрульні затримали чоловіка, який після фізичного насильства над дружиною розгулював по вулиці з ножем.

Сьогодні вранці патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Соборній чоловік б’є жінку.

Прибувши за вказаною адресою заявниця повідомила, що її співмешканець, 48-річний рівнянин, погрожував їй, наносив удари кулаком та душив.

Після цього кривдник, озброївшись ножем пішов у невідомому напрямку. Обслідувавши прилеглі території патрульні виявили містянина поруч з місцем події. Чоловіка правоохоронці затримали застосувавши спецзасіб кайданки, освідували у медичному закладі у лікаря нарколога на стан алкогольного сп’яніння та доставили в міський відділ поліції для надання пояснень по справі.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Рівного