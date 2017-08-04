У Скадовську поліцейські оперативно розкрили напад на валютника

У Скадовську поліцейські оперативно розкрили напад на валютника

16:40 04.08.2017
У Скадовську поліцейські оперативно розкрили напад на валютника

Сьогодні в місті Скадовськ Херсонської області приблизно о 06:00 п’ятеро невідомих в масках увірвалися до будинку 58-річного чоловіка, який займається обміном валюти.

Зловмисники одягнули на потерпілого кайданки, погрожували йому зброєю та ножем, били та вимагали віддати гроші і цінні речі. Нападники забрали понад 300 грамів золотих виробів, 130 тисяч гривень, 3000 ЄВРО та 20000 доларів США. Після чого втекли на автомобілі.

В результаті проведеної спецоперації озброєних злочинів через дві години затримали оперативники Управління карного розшуку спільно з ротою поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

- У нас є усі підстави вважати, що ми ліквідували озброєне угрупування, яке "спеціалізувалося" на валютниках. Усі вони мають кримінальне минуле за розбої та інші тяжкі злочини, були учасниками організованих груп, - повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області Микола Цап. - Наразі ми перевіряємо учасників на причетність до подібних нападів, які нещодавно сталися в області. Також хочу зазначити, що під час затримання небезпечних злочинців наші оперативники діяли дуже швидко та злагоджено, в результаті ніхто не постраждав.

Оперативники затримали учасників злочинної групи приблизно о 08:00 на межі Скадовського та Каланчацького районів. Зловмисники залишили свій мікроавтобус на узбіччі , а у лісопосадці рахували та розподіляли гроші. На теперішній час відомо, що організатору групи 59 років, він житель міста Каховка, неодноразово судимий.

Його співучасники є жителями Одеської, Черкаської областей, Генічеського та Каланчацького районів Херсонської області. У затриманих вилучені гроші, золоті вироби, зброя та одяг, у якому вони скоїли напад.

За фактом розбійного нападу відкрите кримінальне провадження. Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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