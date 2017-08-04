У Харкові під час відпочинку на ставку тяжко травмувався підліток

Повідомлення про подію надійшло до Індустріального відділу поліції.

З вулиці Луї Пастера бригадою швидкої медичної допомоги до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги доставили 15-річного хлопця.

У нього констатована закрита черепно-мозкова травма. Стан здоров'я тяжкий, хлопець знаходиться у комі.



За попередніми даними, травму хлопець отримав під час катання на тарзанці внаслідок падіння гілки на голову.

Обставини події встановлюються.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Харкова

