У Харкові під час відпочинку на ставку тяжко травмувався підліток
У Харкові під час відпочинку на ставку тяжко травмувався підліток
Повідомлення про подію надійшло до Індустріального відділу поліції.
З вулиці Луї Пастера бригадою швидкої медичної допомоги до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги доставили 15-річного хлопця.
У нього констатована закрита черепно-мозкова травма. Стан здоров'я тяжкий, хлопець знаходиться у комі.
За попередніми даними, травму хлопець отримав під час катання на тарзанці внаслідок падіння гілки на голову.
Обставини події встановлюються.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Харкова