На Київщині п’яний як чіп водій затіяв небезпечні перегони з патрулем

Водій автівки «Toyota Runner» не зупинився на законну вимогу поліцейських і намагався втекти. Коли поліцейські після тривалих перегонів зупинили правопорушника, з’ясувалось, що він знаходився за кермом у стані алкогольного сп’яніння та без документів. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Так, близько 2-ої години ночі на одній з вулиць Броварів на законну вимогу працівників патрульної поліції водій автівки «Toyota Runner» не зупинився, продовжив рух, збільшуючи швидкість.

Екіпаж патрульних з проблисковими маячками та звуковим сигналом одразу розпочав переслідування правопорушника. Також вони викликали інший екіпаж на допомогу.

Під час переслідування втікач постійно створював аварійні ситуації, намагався своїм позашляховиком протаранити службовий автомобіль.

Відлік ішов на хвилини, оскільки поліцейські реально оцінювали ситуацію і усвідомлювали, що правопорушник-водій своїми діями може допустити травмування чи загибель інших учасників дорожнього руху.

Невдовзі поліцейські скористалися слушним моментом і поблизу села Требухів заблокували автівку. Правопорушника це не зупинило і він, продовжуючи тікати, протаранив патрульний автомобіль. Однак, не зважаючи на це, поліцейські затримали його. Втікачем виявився 52-річний житель села Требухів. З’ясувалось, що чоловік розшукується столичними правоохоронцями.

У крові водія виявлено 2,23 проміле алкоголю.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області