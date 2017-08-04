На Донеччині засуджено жінку, яка побила чужу дитину

15 квітня 2017 року дванадцятирічний хлопець під час гри у «війнушки» обстріляв восьмирічного знайомого з іграшкового пістолета пластиковими кульками. Обурена таким вчинком мати дитини вирішила покарати кривдника.

Майже через два тижні, зустрівши кривдника сина на дитячому майданчику, жінка накинулась на хлопчика та побила його. Більш того, бажаючи «виховати у власному синові чоловіка», примусила восьмирічного хлопця нанести потерпілому два удари кулаком в обличчя, в той час як сама тримала його двома руками, щоб той не чинив опору.

Таким чином жінка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Вироком Мар’їнського районного суду жінку визнано винною у вчиненні інкримінованого злочину та засуджено до 120 годин громадських робіт.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області