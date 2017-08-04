Виробників смертельного сурогату судитимуть у Харківській області

Прокуратура області передала до суду обвинувальний акт стосовно організатора та ще двох членів угрупування, яке займалося незаконним виробництвом з недоброякісної сировини (метанолу) алкогольного напою та його збутом.

Як розповів в.о. начальника відділу прокуратури області Олександр Цимбалістенко, усім трьом членам групи інкримінується незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що призвело до отруєння та загибелі людей, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України).

Крім того, організатор угрупування підозрюється ще й у незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 КК України), підробленні документу та його використанні ( ч. 1, 4 ст. 358 КК України).

Також один із подільників обвинувачується у підробленні акцизних марок (ч.1 ст. 199 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що минулого року 27-річний харків’янин організував групу, яка займалася незаконним виготовленням та збутом спиртних напоїв. У спільники взяв двох своїх знайомих – 31 та 45 років.

Підпільний цех з виготовлення небезпечного сурогату облаштували у гаражах, орендованих за підробленими документами. Метиловий спирт закупляли у сусідній області, розбавляли його водою та домішками коньячної есенції. Розливали отруту у полімерні 5-літрові ємності та 10-літрові тетрапаки.

Смертельні напої під видом коньяку та горілки реалізовували як безпосередньо оптовим клієнтам, так і через кур’єрські служби доставки вантажів по всій території України. Покупців знаходили через мережу Інтернет та особисті знайомства.

При цьому організатор угрупування продавав спиртне під чужим прізвищем, використовуючи підроблений документ. Він обманом заволодів паспортом іншої людини та вклеїв у нього своє фото.

Затримали виробників сурогату у вересні 2016 року.

Наразі усі вони перебувають під вартою.

Максимальна санкція статей передбачає 10 років позбавлення волі.

Крім того, окремими провадженнями до суду передаються справи щодо посередників і безпосередніх продавців цього сурогату. Стосовно двох підозрюваних провадження за ч. 3 ст. 204 КК України - вже в суді. Ще 5 обвинувальних актів стосовно 6 підозрюваних готові для передачі до суду.

За висновками судово-медичної експертизи внаслідок отруєння метилом загинуло 48 людей.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області