До 10 років тюрми засуджено киянина за вчинення тяжких злочинів

До 10 років тюрми засуджено киянина за вчинення тяжких злочинів

20:00 04.08.2017
До 10 років тюрми засуджено киянина за вчинення тяжких злочинів
За участі Київської місцевої прокуратури №1 Голосіївський районний суд м. Києва оголосив обвинувальний вирок 37-річному киянину, обвинуваченому у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.
 
У грудні 2015 року правоохоронці затримали чоловіка за зберігання психотропних речовин. В ході проведення слідчо-оперативних заходів була встановлена причетність зловмисника і до вчинення інших більш тяжких злочинів.
 
Так, під час побутової сварки чоловік наніс своєму опоненту чисельні колото-різані рани в область життєво важливих органів, від яких настала смерть останнього. Після скоєного, заволодівши цінними речами потерпілого та його автомобілем, зловмисник зник з місця вчинення злочину.
 
За результатами судового розгляду з урахуванням позиції державного обвинувача колегія суддів визнала зловмисника винним за ч. 1,2 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання психотропних речовин) КК України та призначила покарання у виді 10 років позбавлення волі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області
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