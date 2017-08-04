До 10 років тюрми засуджено киянина за вчинення тяжких злочинів

За участі Київської місцевої прокуратури №1 Голосіївський районний суд м. Києва оголосив обвинувальний вирок 37-річному киянину, обвинуваченому у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.

У грудні 2015 року правоохоронці затримали чоловіка за зберігання психотропних речовин. В ході проведення слідчо-оперативних заходів була встановлена причетність зловмисника і до вчинення інших більш тяжких злочинів.

Так, під час побутової сварки чоловік наніс своєму опоненту чисельні колото-різані рани в область життєво важливих органів, від яких настала смерть останнього. Після скоєного, заволодівши цінними речами потерпілого та його автомобілем, зловмисник зник з місця вчинення злочину.

За результатами судового розгляду з урахуванням позиції державного обвинувача колегія суддів визнала зловмисника винним за ч. 1,2 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство ), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання психотропних речовин) КК України та призначила покарання у виді 10 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області