На Львівщині за службову недбалість судитимуть двох акушерів-гінекологів

Прокуратурою Львівської області до Яворівського районного суду Львівської області скеровано обвинувальний акт відносно двох лікарів-акушер-гінекологів однієї із лікарень Львівщини за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого).

Встановлено, що в грудні 2014 року одна із зазначених акушер -гінекологів, володіючи вищою кваліфікаційною категорією та достатнім професійним рівнем, несучи персональну відповідальність як лікуючий лікар за проведення обстеження, лікування та ведення пологів у вагітної, не провела відповідних досліджень та тестів для визначення прогресу пологів вагітної, не діагностувала клінічну невідповідність розмірів плоду, не змінила тактику ведення пологів в сторону оперативного розродження шляхом проведення операції кесаревого розтину, що призвело до розриву матки вагітної та її ампутації.

В подальшому, інший лікар – акушер – гінеколог цієї ж лікарні, як лікуючий лікар породіллі, не забезпечив останній консультацію лікаря -уролога, не провів додаткових цілеспрямованих методів обстеження та, як наслідок, не діагностував обструкцію сечовивідних шляхів, що, у свою чергу, призвело до втрати функції правої нирки та подальшого видалення такої.

Зазначимо, що за вчинений злочин винним загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади у медичних закладах строком до 5 років або позбавлення волі на строк до 2 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області