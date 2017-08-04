У Львові неадекватний чоловік розбив кілька авто та ломився до чужого будинку

У Львові неадекватний чоловік розбив кілька авто та ломився до чужого будинку

14:40 04.08.2017
У Львові неадекватний чоловік розбив кілька авто та ломився до чужого будинку

Близько 03 години ночі патрульних викликали на вулицю Визвольну і повідомили про конфлікт.

Заявниця у телефонній розмові розповіла, що невідома особа спочатку намагалася потрапити до їхнього житла, а тоді розбила ломом автомобіль. Згодом, чоловік втік в лісосмугу.

Патрульні на місці події побачили автомобіль Renault Trafic з розбити вікнами і вибите у будинку вікно. Інспектори отримали опис невідомого і вирушили на його пошуки. На місце події викликали слідчих.

Патрульні поліцейські виявили на одній із сусідніх вулиць чоловіка, який ховався за вже пошкодженими автомобілями. Він збігався з описами розшукуваного.

У 28-річного громадянина були ушкодження на руках та розсічення на обличчі. Туди також скерували слідчих. Згодом, чоловіка доставили у Личаківський відділ поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова

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