На Прикарпатті під час пожежі на стерні трагічно загинула людина

О 13:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Завадка Калуського району.

До місця виклику одразу ж направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини №6 м. Калуш. Як з’ясувалося, горіла стерня на приватній земельній ділянці.

На місці пожежі виявлено тіло господаря, 1949 р.н.

О 14:00 пожежу було локалізовано, а о 14:06 – ліквідовано.

Вогнем знищено залишки стерні на площі 3000 м.кв.

Пожежу ліквідовували 7 чоловік на 1 одиниці техніки.

Попередня причина виникнення пожежі - необережне поводження з вогнем з боку загиблого чоловіка.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Івано-Франківській області