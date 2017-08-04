У Києві в одній з квартир знайшли поранену жінку та тіло її вбитого батька

Першими на виклик про вбивство в одній з багатоповерхівок на вулиці Маршала Гречка прибули патрульні. На місці події інспектори патрульної поліції побачили скривавлену жінку в шоковому стані зі скальпованою раною голови й гематомами та тіло чоловіка без ознак життя.

Також у квартирі перебував ще один громадянин. З його слів, 40-річна жінка щойно вбила свого батька, начебто за спробу зґвалтування. Довкола було багато крові й слідів боротьби. Неподалік лежав складний ніж, також весь у крові.