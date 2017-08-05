Поліцейські Львівщини викрили три пункти незаконного обміну валют

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області припинили діяльність трьох пунктів обміну валют, де здійснювалися незаконні валютні операції у значних сумах.

Так, у Львові було виявлено елітний фінансовий заклад, де обслуговували підприємців та мешканців міста, у яких виникала потреба в обміні значних сум коштів.

Як з’ясували правоохоронці, двоє місцевих мешканців облаштували у нежитловому приміщенні обмінний пункт, не маючи жодних дозвільних документів на проведення валютних операцій. Він працював у закритому режимі, послуги надавалися обмеженому колу клієнтів за попередньою телефонною домовленістю та за посередництва довірених осіб і з дотриманням умов конспірації. Скористатися ними можна було цілодобово.

Встановлено, що обмін валют в цьому пункті здійснювався підприємцями переважно для фінансування тіньового бізнесу. Середня сума однієї операції становила близько 10 000 доларів США.



Працівники Управління захисту економіки у Львівській області зафіксували проведення валютної операції та у нелегальному пункті обміну вилучили готівкові кошти в сумі: 287 600 гривень, 7 200 євро, 59 500 доларів США, 580 англійських фунтів стерлінгів та 925 канадських доларів. Загальна сума за курсом Нацбанку України становить близько 2,1 мільйона гривень.

Ще один нелегальний обмінний пункт працював в одному із львівських торгових підприємств. В його приміщенні виявлено та вилучено готівкові кошти на загальну суму майже 280 тисяч гривень (3 445 доларів США, 3 150 євро, 10 000 російських рублів, 11 150 польських злотих та 67 573 гривень).

Третій із незаконних обмінників, діяльність яких було припинено, знаходився у місті Самбір. В ньому виявлено та вилучено 500 євро, 2000 польських злотих, 20 доларів США та 6 500 гривень.

Щодо громадян, які облаштували зазначені обмінні пункти та забезпечували їх діяльність, складено адміністративні протоколи про порушення вимог ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил про валютні операції).

Статтею передбачене покарання у вигляді попередження або накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.

Наразі здійснюються подальші заходи з припинення правопорушень на ринку валютних операцій.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області