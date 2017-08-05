У Львові під час робочої зміни жахливо загинув працівник водоканалу
У Львові під час робочої зміни жахливо загинув працівник водоканалу
Близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Замарстинівській під час виконання робіт помер працівник водоканалу.
Правоохоронці встановили, що 55-річний львів’янин проводив ремонтні роботи в каналізаційному колодязі, йому раптово стало погано і він помер.
Тіло чоловіка без ознак насильницької смерті скеровано на експертизу.
Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області