У Львові під час робочої зміни жахливо загинув працівник водоканалу

У Львові під час робочої зміни жахливо загинув працівник водоканалу

16:00 05.08.2017
У Львові під час робочої зміни жахливо загинув працівник водоканалу

Близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Замарстинівській під час виконання робіт помер працівник водоканалу.

Правоохоронці встановили, що 55-річний львів’янин проводив ремонтні роботи в каналізаційному колодязі, йому раптово стало погано і він помер.

Тіло чоловіка без ознак насильницької смерті скеровано на експертизу.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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