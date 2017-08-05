У Львові чоловік вимахував пістолетом перед водієм рейсового автобусу

У Львові чоловік вимахував пістолетом перед водієм рейсового автобусу

18:00 05.08.2017
У Львові чоловік вимахував пістолетом перед водієм рейсового автобусу

У Шевченківський відділ поліції звернувся 35-річний водій автотранспортного підприємства, житель Жовківського району.

Як повідомив заявник, на зупинці громадського транспорту по вулиці Шевченка у Львові між ним та невідомим чоловіком виник конфлікт. Під час нього незнайомець дістав пістолет та почав ним погрожувати. Внаслідок інциденту був зірваний автобусний рейс за маршрутом Львів-Оселя.

Правоохоронці встановили, що до вчинення протиправних дій причетний 35-річний житель Турківського району. Предмет, зовні схожий на пістолет Макарова, у нього вилучений та скерований на експертизу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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