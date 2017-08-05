Вінницькі поліцейські затримали молодого, але досвідченого наркодилера

Вінницькі поліцейські затримали молодого, але досвідченого наркодилера

11:01 05.08.2017
Вінницькі поліцейські затримали молодого, але досвідченого наркодилера

Працівники поліції затримали 22-річного вінничанина за підозрою у розповсюдженні наркотиків.

Правопорушника затримали на одній з вулиць міста під час продажу амфетаміну.

Як розповіли в управлінні протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції Вінниччини, 22-річного вінничанина поліція затримала у мікрорайоні Вишенька під час продажу наркотичного порошку.

Під час затримання у вінничанина поліцейські вилучили 2 поліетиленові пакетики амфетаміну, а під час огляду його помешкання – ще 7 пакетиків з наркотичною речовиною, 11 шприців з рідиною бурого кольору та електронні ваги.

За словами затриманого, наркотичний засіб він купляв через оголошення у  мережі Інтернент. Таким самим чином продавав його, але за більш вигідною ціною.

Вилучене направлено на експертизу.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За незаконний збут наркотичних засобів вінничанину загрожує до 8 років ув’язнення.

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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