На Миколаївщині невідомі кинули гранату у двір приватного будинку

На Миколаївщині невідомі кинули гранату у двір приватного будинку

08:00 05.08.2017
На Миколаївщині невідомі кинули гранату у двір приватного будинку

Близько 03:15 год. ранку до Веселинівського відділення  Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся 42-річний чоловік із повідомленням про те, що в двір його домоволодіння невідомі кинули гранату. 

З пояснень потерпілого стало відомо, що, перебуваючи у будинку, він почув вибух та побачив спалах. Коли заявник вийшов на подвір’я, то виявив, що внаслідок вибуху було пошкоджено два його автомобіля.

 

На місці події слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти вибухотехнічної служби ГУНП в Миколаївській області встановили, що вибухнула граната Ф-1, фрагменти якої були вилучені та направлені на дослідження.

 

Слідчим відділенням Веселинівського відділення поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.4 ст.296 КК України «Хуліганство», що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Тривають слідчі заходи та вживаються заходи щодо встановлення усіх обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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