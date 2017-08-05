СБУ викрила на хабарництві одного з керівників природного парку

На Одещині одного із керівників Ніжньодністровського національного природного парку викрили на хабарництві співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

Зловмисник систематично отримував від підприємців неправомірну вигоду за неперешкоджання господарській діяльності та послаблення контролю за виловом риби. Зокрема річний «дозвіл» від керівництва на організацію незаконного відпочинку або риболовлю для «туристів» на території природного заповідника коштував одному з підприємців сто тисяч гривень.

Правоохоронці затримали здирника під час отримання чергової частини хабара. Раніше співробітники спецслужби задокументували ще декілька епізодів отримання хабарів зловмисником.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ