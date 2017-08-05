Нп Черкащині судитимуть чоловіка, який закликав до повалення влади

Завдяки скоординованій роботі прокуратури Черкаської області та слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно жителя м. Черкаси за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що місцевий житель через соціальну Інтернет-мережу "Facebook" публічно закликав до захоплення державної влади та розповсюджував матеріали, що містять такі заклики.

За вчинене обвинуваченому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області